Antitrust: inaugurazione opera donata da Iannuzzi per 35 anni Autorità

La scultura, esposta all’ingresso della sede istituzionale, sarà inaugurata domani, mercoledì 22 ottobre alle ore 13

Antitrust: inaugurazione opera donata da Iannuzzi per 35 anni Autorità
(Teleborsa) - In occasione dei 35 anni dall’istituzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato domani, mercoledì 22 ottobre alle ore 13, verrà inaugurata l’opera che l’artista Guido Iannuzzi ha realizzato e donato all’Autorità. La scultura sarà esposta permanentemente all’ingresso della sede istituzionale dell’AGCM, situata in piazza Verdi, a Roma.

L’inaugurazione avverrà alla presenza del Presidente Roberto Rustichelli, dei Componenti del Collegio, Elisabetta Iossa e Saverio Valentino, del Segretario Generale, Guido Stazi, del Capo di Gabinetto, Giovanni Calabrò, e dell’artista Guido Iannuzzi.

L’opera - si legge nella nota - intende rappresentare plasticamente l’attività dell’Antitrust. In essa viene concettualmente fermato il momento in cui l’Autorità interviene per contrastare un’intesa restrittiva della concorrenza.
