Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,6%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.648,28 punti

Milano riporta un guadagno dello 0,60%, terminando a 42.648,28 punti.
