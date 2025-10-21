Eventi e scadenze del 21 ottobre 2025

Martedì 21/10/2025

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 20ª edizione, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, presenterà oltre 150 film provenienti da 38 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Fiera Milano Rho - 44ª edizione della fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'accoglienza. Ci saranno più di 2.000 espositori provenienti da da 58 Paesi, dei quali il 44% internazionali. Si tiene ogni due anni ed è rivolta a tutto il mondo dell'Ho.re.ca e del Food Service- Palazzo Castiglioni, Milano - XVI Forum nazionale, dal tema "Desiderare il futuro. L'Impresa di fare - e continuare - il futuro", con oltre 500 giovani imprenditori under 42 da tutta Italia. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Matteo Musacci- Palazzo Mezzanotte, Milano - Sesta Edizione dell'equity conference promossa da TWIN e Virgilio IR dedicata alle società italiane con una capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. Parteciperanno 49 società quotate che avranno l'opportunità di presentare i propri progetti di crescita e di consolidare relazioni con investitori, media e stampa specializzata- Lussemburgo - 18ª riunione del consiglio di cooperazione tra l'Unione europea (UE) e l'Uzbekistan. La riunione sarà presieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. La delegazione dell'Uzbekistan sarà guidata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica dell'Uzbekistan Bakhtiyor Saidov- Montecitorio - 2ª edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro, organizzati dalla Commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire gli interventi della Presidente della Commissione Chiara Gribaudo e del Ministro del Lavoro Marina Calderone- Lussemburgo - I ministri punteranno ad adottare due testi di conclusioni del Consiglio: uno sulla preparazione della COP 30 sui cambiamenti climatici e uno sulla strategia europea sulla resilienza idrica. Nella stessa riunione i ministri dell'Ambiente procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sugli aspetti ambientali del patto europeo per gli oceani08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Oslo - La conferenza riunisce esperti di primo piano per esplorare come i cambiamenti climatici e la transizione energetica influenzino la macroeconomia e i mercati finanziari. Tra gli interventi, Christine Lagarde? (Presidente BCE) e Al Gore (ex Vicepresidente USA)09:30 -- Sede di FS Logistix, Roma - Apertura della tappa di FrecciaRosa a Scalo San Lorenzo. L'iniziativa, realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna e promossa in collaborazione con ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma, offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV. Sarà presente, tra gli altri, Sabrina De Filippis (AD e DG di FS Logistix)10:00 -- Deloitte Auditorium, Milano - Evento di Dloitte dedicato al mondo Consumer. Ad aprire i lavori l’intervento di Andrea Laurenza, Consumer Industry Leader Deloitte Central Mediterranean, che presenterà i risultati della ricerca “Brand Connection - The Age of Meaningful Brands”, realizzata su un campione di oltre 7000 consumatori in sette Paesi. Tra gli interventi, Stefania Lazzaroni (CEO di Altagamma) e Toni Belloni (Presidente di LVMH Italy & Strategic Advisor LVMH Group CEO)11:00 -- MIMIT, Via Veneto Roma - Conferenza stampa di presentazione di NSE New Space Economy 2025, settima edizione della fiera italiana di riferimento nel settore spaziale che si svolgerà a dicembre. Durante la conferenza stampa, sarà presentato il programma della manifestazione, che prevede molte novità11:00 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'incontro "World Pasta Day" organizzato da Unione Italiana Food. Roma, Via Santa Maria in Via, 3711:30 -- Zest Hub, Roma - Presentazione dell'Osservatorio Trimestrale relativo al Q3 2025, realizzato da Growth Capital, in collaborazione con ITA, che monitora su base trimestrale l'andamento degli investimenti in VC in Italia e i principali trend dell'ecosistema italiano dell'innovazione. 