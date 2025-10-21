Milano 13:17
42.822 +1,01%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:17
9.435 +0,33%
Francoforte 13:17
24.309 +0,21%

Francoforte: rosso per Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Ionos
Ribasso composto e controllato per Ionos, che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
Condividi
```