Milano 13:17
42.822 +1,01%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:17
9.435 +0,33%
Francoforte 13:17
24.309 +0,21%

Fresnillo scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori
Fresnillo scambia in rosso a Londra
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,40%.

Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Fresnillo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,14 sterline con primo supporto visto a 22,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
