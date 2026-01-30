Milano 9:54
45.410 +0,74%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:54
10.188 +0,16%
24.510 +0,82%

Fresnillo scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale dell'argento, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,82% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,79 sterline. Primo supporto visto a 36,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
