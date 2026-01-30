Fresnillo scambia in rosso a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale dell'argento
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,82% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,79 sterline. Primo supporto visto a 36,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)