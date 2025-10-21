General Motors rivede al rialzo la guidance e vola al Nyse dell'11%

General Motors

(Teleborsa) -ha rivisto al rialzo la guidance per l'anno in corso dopo un terzo trimestre nettamemente migliore delle previsioni e dopo aver rivisto al ribasso i costi legati all'impatto die dazi.La big di Detroit ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 48,59 miliardi di dollari, in calo dell'1% rispetto ai 48,76 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, ma superiori ai 45,3 miliardi di dollari previsti. L'EBIT adjusted è stato pari a 3,38 miliardi di dollari, superando i 2,72 miliardi di dollari attesi. L'EPS del terzo trimestre si è attestato a 2,80 dollari, 48 cent in più rispetto alle stime degli analisti di 2,32 dollari.General Motors ha rivisto al rialzo la guidance, indicando un EPS 2025 compreso tra 9,75 e 10,50 dollari, rispetto al consenso degli analisti di 9,45 dollari.Il titolo sta guadagnando circa l'11% nel circuito pre-mercato del Nyse.