Economia
IEG, Abilmente Milano torna a colorare la città con le fantasie d'autunno
(Teleborsa) - Quattro giorni dedicati a chi ama creare, sperimentare e condividere. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre al Superstudio Maxi torna Abilmente Milano 2025, edizione autunnale del Salone della manualità creativa organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), e si trasforma in un laboratorio diffuso di creatività, colori e materiali. Un evento dedicato ad appassionati di Do It Yourself di ogni età, dove ispirarsi, sperimentare e condividere grazie alla presenza di oltre 120 brand espositori specializzati in ogni tecnica creativa e dei creativi più seguiti d'Italia.

CARTA, UNA PASSIONE CHE RACCONTA STORIE

Tra le attività più attese, i laboratori di lettura animata per bambini, a cura di Cleio e Libreria Punta alla Luna, che faranno "prendere vita" ai libri, trascinando grandi e piccini in mondi sospesi di avventure e verbi da disegnare con la fantasia. Gli appassionati di carta, foto e ricordi non potranno perdersi i laboratori di scrapbooking: dall'idea al ricamo, passando per la cura estetica, ASI, l'Associazione Scrappers Italiani, mette a disposizione corsi, dimostrazioni e spunti per impreziosire album e pagine con creatività e stile. Il bookshop di VolumeBK proporrà poi una selezione curata di libri illustrati, manuali tecnici e volumi d'arte visiva, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare e acquistare risorse preziose per alimentare la propria passione artigianale. In fiera anche l'associazione Cuore di Maglia svolge un prezioso lavoro: crea e dona creazioni in maglia come copertine, cappellini, scarpine e dolcissimi doudou, a oltre 90 reparti di terapia intensiva neonatale.

HAPPY ART: UNA MOSTRA TESSILE E INTERATTIVA

La mostra tessile "Happy Art: Omaggio a Romero Britto", promossa dall'associazione Sul filo dell'Arte con il supporto di sponsor come L'Angolo delle Idee e Vlieseline, porterà il crogiolo vibrante del colore nella forma di opere realizzate con crochet e tricot, ispirate alle opere gioiose dell'artista brasiliano. L'esposizione includerà una visita guidata, una zona interattiva e un'opera collettiva in divenire, oltre a un laboratorio di spillette pop per coinvolgere i visitatori.

IMPARARE DAI MAESTRI CREATIVI NELLA VIA DELLE IDEE

La Via delle Idee invita a scoprire decine di stand e laboratori: bijoux tessili e in metallo, borse e accessori personalizzabili, cucito creativo per adulti e bambini, riciclo creativo, stampa su tessuti e carta, amigurumi, macramè, argilla polimerica, resina epossidica, decorazioni in legno, feltro e mosaico. Ogni spazio è un invito a sperimentare, imparare e lasciarsi ispirare. I laboratori e corsi che si tengono in questa area si affiancano a quelli di Abilmente Academy, che permettono a classi a numero limitato di approfondire diverse tecniche creative. Tra tintura naturale, cianotipia, acquerello, legatoria artistica, creazione di candele, ricamo floreale e tecniche di uncinetto, sarà un momento dedicato alle passioni, per vivere il piacere del fare con le proprie mani
