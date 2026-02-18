Abilmente Vicenza, IEG: domani si apre il sipario

Italian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - L'attesa è finita per la grande community creativa d'Italia. Da domani e fino a domenica 22 febbraio, i padiglioni del quartiere fieristico di Vicenza tornano a essere il cuore pulsante del Do It Yourself con la prima tappa della nuova stagione di Abilmente, la manifestazione diche trasforma la passione per la manualità in un'esperienza collettiva. L'edizione vicentina di primavera si presenta al pubblico con un mix bilanciato tra scoperta commerciale e ispirazione artistica, dove ogni visitatore può trovare lo spunto giusto per dare forma alla propria immaginazione.In fiera oltre 300 brand ed espositori con i migliori materiali, le attrezzature e le novità per un settore dalle mille applicazioni. Tra gli stand si respira un'aria di continua scoperta, arricchita dalla partecipazione di circa 80 artigiani selezionati. Sono loro i custodi di tecniche antiche e moderne che, attraverso manufatti unici e dimostrazioni dal vivo, raccontano storie di talento e dedizione, offrendo al pubblico non solo prodotti da acquistare ma vere e proprie lezioni di stile e manualità.Grande spazio è riservato all'arte tessile con la mostra Origini, curata da EQA-European Quilt Association. L'esposizione rappresenta un viaggio culturale senza confini che vede coinvolte 84 quilter provenienti da 19 nazioni, chiamate a interpretare attraverso stoffe e cuciture il concetto di nascita e identità. Le opere esposte dialogano tra loro superando le barriere linguistiche e dimostrando come il filo possa unire culture diverse. Un momento speciale sarà dedicato alla premiazione delle migliori creazioni, prevista per venerdì 20 febbraio alle ore 12:00, un'occasione imperdibile per celebrare l'eccellenza europea del patchwork.L'atmosfera si fa onirica con l'installazione curata dall'Associazione Sul Filo dell'Arte, che trasforma gli spazi della fiera in un giardino incantato. Il progetto, intitolato Omaggio ai Fiori d'Artista, prende ispirazione dalla natura e dalle celebri visioni a pois di Yayoi Kusama. Uncinetto, ferri e telaio danno vita a fiori tridimensionali e sculture tessili in un'opera in continuo divenire, pensata per crescere edizione dopo edizione grazie anche al contributo dei visitatori, invitati a partecipare portando le proprie creazioni floreali come tributo alla bellezza e all'arte contemporanea.Tra le corsie la formazione è protagonista a 360 gradi. Debutta Edu Lab, lo spazio realizzato in collaborazione con Confartigianato Vicenza che offre a insegnanti ed educatori laboratori pratici per integrare il fare creativo nei programmi scolastici. Ma la voglia di imparare coinvolge tutto il pubblico grazie ad Abilmente Academy, il ricco calendario di corsi di approfondimento che permette di mettersi alla prova con le tecniche più svariate. Per quattro giorni, i visitatori possono scegliere la propria esperienza formativa filtrando per livello e tecnica: si spazia dalla stampa botanica e l'arte del kokedama alle sfumature dell'acquerello, passando per il cucito sartoriale, il gift wrapping e il fascino del legno con la pirografia. Non mancano proposte innovative come la mindfulness creativa o riscoperte tradizionali come l'uncinetto tunisino. Un programma denso di appuntamenti per adulti e bambini, con posti limitati da riservare subito per trasformare la visita in una concreta occasione di apprendimento.