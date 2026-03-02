Vicenza capitale del turismo religioso: nasce il Koinè Tourism Forum 2026

(Teleborsa) - Dal, nel quartiere fieristico di, il Vicenza Convention Centre ospiterà laL’evento,, si focalizza sul turismo religioso, spirituale e culturale e si svolge in concomitanza conall’interno del calendario ufficiale delle celebrazioni di 'Monte Berico 600'.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con, nasce con una chiara vocazione strategica: offrire al comparto un luogo altamente specializzato di confronto e sviluppo commerciale. Il format, concepito in chiave dinamica e orientata al b2b, intende intercettaresempre più connesso ai trend del turismo lento e dei cammini. All’interno della manifestazione troverà spazio anche laSono attesi. Un segmento che poggia su basi solide: si stima infatti che circa il 70% del patrimonio artistico nazionale sia custodito in siti religiosi, un dato che evidenzia l’importanza strategica del comparto non solo sotto il profilo culturale, ma anche economico e sociale. All’interno del programma,grazie alla collaborazione con i Servi di Maria. La valorizzazione delle risorse e delle destinazioni locali sarà infatti una delle leve della manifestazione vista anche la presenza tra i seller di operatori pubblici e privati a rappresentare il territorio.Il calendario è formato da un articolato programma di convegni e seminari, concepiti come spazio di confronto trasversale. L’iniziativa non si rivolge esclusivamente agli operatori di settore, ma estende l’invito a tutti gli stakeholder e ai cittadini interessati: dal comparto turistico al mondo della scuola, fino alle realtà parrocchiali e al terzo settore. Un’occasione preziosa perL'apertura della rassegna,, vedrà gli interventi del Presidente di IEG Maurizio Ermeti, del Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, del Vicepresidente e Assessore al Turismo della Regione Veneto Lucas Pavanetto, del Consigliere provinciale Francesco Enrico Gonzo e del Direttore dell'Ufficio diocesano per i beni culturali Rev. Don Enrico Posenato."Questo evento - sottolinea il- nasce con l’obiettivo di rilanciare il marchio Koinè in un contesto inedito, interamente dedicato al turismo religioso e spirituale. L'iniziativa si avvale del solido e riconosciuto know-how di TTG, eccellenza nel nostro portafoglio fiere. Si tratta di un format innovativo volto a intercettare un segmento di mercato in forte espansione, vitale per il sistema turistico italiano e, in particolare, per il territorio vicentino. Non a caso,sottolineando il profondo legame con il territorio. Desidero ringraziare tutte le istituzioni per il supporto e la sinergia offerti per dare vita a un appuntamento di effettivo rilievo"."Siamo orgogliosi che Italian Exhibition Group abbia scelto di portareproprio nell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, un momento di straordinaria significatività per la nostra comunità, che- aggiunge il-. È una scelta che dimostra attenzione e sensibilità verso il nostro territorio e che ci onora profondamente. Per tre giorni Vicenza diventerà punto di riferimento per il turismo religioso, spirituale e culturale, con incontri e occasioni di confronto che contribuiranno a valorizzare ulteriormente la città e a rafforzarne il ruolo nel panorama nazionale e internazionale. Ringrazioper questa sinergia preziosa, che rappresenta una concreta opportunità di crescita e promozione per Vicenza"."Questo evento speciale - aggiunge- offre un’importante occasione di promozione per il territorio ampliando l’ambito giubilare e integrando le tematiche della devozione religiosa in connessione con il territorio e il turismo al fine di valorizzare il patrimonio spirituale, culturale ed identitario della comunità. Koinè Tourism Forum si propone di diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo religioso, riunendo in un unico format B2B operatori qualificati e professionisti del settore. Grazie alla collaborazione con IEG,, con al centro la Borsa Turismo Religioso Internazionale, piattaforma consolidata di incontro tra domanda e offerta specializzata. Sono convinto che Koinè confermi il suo ruolo di crocevia tra fede, cultura e sviluppo economico, capace di coniugare tradizione e visione strategica per la nostra città".