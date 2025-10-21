Milano
17:35
42.648
+0,60%
Nasdaq
22:00
25.127
-0,06%
Dow Jones
22:02
46.925
+0,47%
Londra
17:35
9.427
+0,25%
Francoforte
17:35
24.330
+0,29%
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 22.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ In evidenza Trade Desk sul listino di New York
In evidenza Trade Desk sul listino di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
21 ottobre 2025 - 18.00
Grande giornata per la
società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.
Condividi
Leggi anche
New York: su di giri Trade Desk
In evidenza Trade Desk sul listino di New York
New York: Trade Desk sale verso 50,67 USD
New York: Trade Desk sale verso 52,95 USD
Titoli e Indici
Trade Desk
+2,70%
Altre notizie
New York: giornata depressa per Trade Desk
New York: nuovo spunto rialzista per Trade Desk
New York: balza in avanti Trade Desk
New York: giornata depressa per Trade Desk
New York: seduta euforica per Trade Desk
In evidenza AppLovin sul listino di New York
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto