Londra: calo per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Sottotono il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola
, che passa di mano con un calo del 2,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Coca Cola HBC
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,6%, rispetto a -0,1% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di medio periodo del distributore dei prodotti Coca Cola
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 35,16 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,68, mentre il primo supporto è stimato a 33,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)