Milano 13:18
42.812 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:18
9.435 +0,33%
Francoforte 13:18
24.309 +0,21%

Londra: calo per Coca Cola HBC

Migliori e peggiori
Londra: calo per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Sottotono il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che passa di mano con un calo del 2,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Coca Cola HBC mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,6%, rispetto a -0,1% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di medio periodo del distributore dei prodotti Coca Cola ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 35,16 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,68, mentre il primo supporto è stimato a 33,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```