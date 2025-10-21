Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: performance negativa per NRG Energy

Si muove verso il basso il produttore e distributore di energia elettrica, con una flessione del 2,88%.
