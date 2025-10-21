Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: su di giri Trade Desk

Migliori e peggiori
New York: su di giri Trade Desk
(Teleborsa) - Protagonista la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,99%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trade Desk più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Trade Desk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,38 USD e primo supporto individuato a 53,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```