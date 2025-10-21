Nuova Transizione 5.0, Urso: incentivi automatici e meno vincoli europei per le imprese

(Teleborsa) - "Unadi semplice accesso e senza vincoli europei, costruita insieme al mondo produttivo. Sarà un, ossia una maggiorazione fiscale del costo degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nonché in impianti da fonti energetiche rinnovabili, con una premialità aggiuntiva per chi riduce i consumi energetici. P". Lo sottolinea in una intervista all'Arena, il ministro per le Imprese e Made in Italy,parlando delle novità introditte in Manovra per le imprese e in particolare della Nuova Transizione 5.0.Urso ha spiegato che ilche avevano complicato le procedure ed escluso i settori più bisognosi di supporto. "Superati gli ostacoli iniziali, le imprese hanno reagito con forza:. Entro fine anno arriveremo a quota 3 miliardi", ha precisato il ministro.Il ministro inoltre ha ricordato come la Manovra stanzi "che godranno di una deduzione fiscale dedicata a innovazione ed efficienza energetica. Inoltre,e ilstrategiche per le filiere del Nord. Poi, nuove risorse per i Contratti di sviluppo, lo strumento cardine della politica industriale a sostegno dei grandi investimenti produttivi, soprattutto nel Sud".