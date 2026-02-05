Filosa e Blume: "Misure Ue ad hoc per i veicoli elettrici 'made in Europe'"

(Teleborsa) - Ogni veicolo che soddisfa i criteri "made in Europe" dovrebbe ricevere un'etichetta e beneficiare di diversi vantaggi, ad esempio incentivi nazionali all'acquisto o appalti pubblici. Ma gli incentivi all'acquisto a livello di veicolo non sono sufficienti: i produttori che concentrano la maggior parte della loro produzione in Europa dovrebbero ottenere vantaggi che compensino almeno i costi aggiuntivi associati al "made in Eu". Gli– in un intervento pubblicato in esclusiva dai quotidiani Il Sole 24 Ore, Les Echos e Handelsblatt – chiedono di mettere a punto delle misure di sostegno ad hoc per le auto elettriche "made in Europe immatricolati nell'Ue".prevede che ogni veicolo elettrico "made in Europe" dovrebbe ricevere un bonus CO2. E se un produttore soddisfacesse i requisiti "made in Europe" per una parte consistente della sua flotta, tale bonus CO2 dovrebbe essere riconosciuto anche per tutti i suoi veicoli elettrici. "Il gruppo Volkswagen e Stellantis – ricordano Filosa e Blume – sono i due maggiori produttori automobilistici in Europa. Siamo in forte concorrenza tra noi. Allo stesso tempo, condividiamo la responsabilità di fare dell'Europa una potenza industriale"."L'industria automobilistica europea – proseguono– ne è parte integrante, generando l'8% del Pil europeo ogni anno e dando lavoro a 13 milioni di persone. Le nostre aziende – spiegano gli amministratori delegati di Stellantis e Volkswagen – hanno sempre costruito automobili da europei per europei. Circa nove veicoli su dieci che vendiamo nell'Ue sono anche prodotti qui. Tuttavia, la nostra attività europea deve affrontare la concorrenza di importatori che operano in condizioni normative e sociali meno rigorose rispetto all'Ue. Allo stesso tempo, siamo fortemente esposti ai rischi del commercio internazionale, come dimostrano le restrizioni sulle terre rare viste lo scorso anno e la regionalizzazione apparentemente inesorabile del commercio. Le celle delle batterie sono l'esempio più evidente del dilemma strategico dell'Europa. Stiamo investendo miliardi nella loro produzione. Come europei, dobbiamo padroneggiare e produrre noi stessi questa tecnologia fondamentale lungo l'intera catena del valore. Allo stesso tempo, però, i nostri clienti europei si aspettano giustamente che forniamo veicoli elettrici il più possibile accessibili, una condizione fondamentale per il successo della mobilità elettrica. Ma più basso è il prezzo di un'auto, maggiore è la pressione per importare le batterie più economiche possibili".Secondo i due manager, ildovrebbe essere definito con riferimento aproduzione di veicoli, compresa la produzione e l'assemblaggio di base, la ricerca e lo sviluppo; powertrain elettrico; celle delle batterie e alcuni componenti elettronici importanti. Il "Made in Europe" – sottolineano Filosa e Blume – deve essere collegato a una politica industriale globale. Ciò include sussidi mirati alla produzione di celle per batterie europee e incentivi all'acquisto di veicoli elettrici europei.