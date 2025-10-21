Milano 13:20
42.791 +0,94%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:20
9.432 +0,31%
Francoforte 13:20
24.307 +0,20%

Parigi: positiva la giornata per Stellantis

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,42 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,17. L'equilibrata forza rialzista di Stellantis è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,67.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
