Milano 13:20
42.791 +0,94%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:20
9.432 +0,31%
Francoforte 13:20
24.307 +0,20%

Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.

L'andamento di BFF Bank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di BFF Bank evidenzia un declino dei corsi verso area 10,17 Euro con prima area di resistenza vista a 10,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
