Milano 13:21
42.790 +0,94%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:21
9.432 +0,30%
Francoforte 13:21
24.305 +0,19%

Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo agroalimentare italiano, che lievita del 3,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di NewPrinces ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,27 Euro. Supporto a 23,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
