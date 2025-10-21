Piazza Affari: in calo Webuild

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Webuild
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,356 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,436. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,328.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)