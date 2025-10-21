Milano 13:21
Piazza Affari: in calo Webuild

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Webuild suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,356 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,436. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,328.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
