Milano 13:30
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:30
9.433 +0,31%
Francoforte 13:30
24.312 +0,22%

SILVER del 20/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,13%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 54,03. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 51,22. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 49,94, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
