SILVER del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dell'1,26%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 91,17, mentre i supporti sono stimati a 81,17. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 101,2.
