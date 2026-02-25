Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

SILVER del 24/02/2026

Finanza
SILVER del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dell'1,26%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'argento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 91,17, mentre i supporti sono stimati a 81,17. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 101,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
