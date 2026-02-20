Milano 9:14
45.954 +0,35%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:14
10.650 +0,21%
25.042 -0,01%

SILVER del 19/02/2026

Finanza
SILVER del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento dell'1,71%.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 80,31. Supporto stimato a 75,11. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 85,51.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```