SILVER del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento dell'1,71%.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 80,31. Supporto stimato a 75,11. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 85,51.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)