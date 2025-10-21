Ubaldi Costruzioni, guidance 2025 in linea con le attese di EnVent

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) - Il 15 ottobre, società di costruzioni quotata su Euronext Growth Milan da gennaio 2025, ha pubblicato laper il 2025, stimandocompresi tra 45-47 milioni di euro (crescita del 24–29% YoY) ed un EBITDA tra 8,3-9,3 milioni, corrispondente a un margine compreso tra il 18% e il 20%, in aumento rispetto al 17% del 2024. L’espansione della marginalità riflette l’aggiudicazione di lavori a più alto margine.La guidance è supportata da unsolido di 187 milioni e da una pipeline commerciale di 148 milioni, fornendo ampia visibilità sui ricavi futuri.Dallaavvenuta a gennaio 2025, il titolo ha registrato +87% rispetto al prezzo di IPO, sovraperformando i peers (+27% in media) e l’indice FTSE Italia Growth (+8%).EnVent per il 2025 stima ricavi per circa 46 milioni ed EBITDA per 8,8 milioni, in linea con gli obiettivi del management.EnVent ha pubblicato una Flash Note confermando il ratinge ildi 5 euro per azione, corrispondente a un potenziale upside del 34% rispetto ai prezzi attuali. Secondo EnVent l’attenzione della Società verso acquisizioni mirate nel segmento marittimo e fluviale, unita alla capacità di aggiudicarsi commesse ad alta marginalità, rafforzano l’equity story sulla società.Ubaldi Costruzioni, è un’impresa di costruzioni italiana specializzata in infrastrutture pubbliche, edifici industriali, aziendali e residenziali e in segmenti di nicchia come opere marine e fluviali e l’installazione di dispositivi antisismici, con qualifiche SOA fondamentali per partecipare a selezionate gare pubbliche. Ubaldi attualmente viene scambiata a, con uno sconto rispetto ai concorrenti che si attestano a 6.5x.