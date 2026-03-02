Sogefi, Equita taglia target price con risultati e guidance inferiori alle attese

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 2,95 euro
per azione (-8%) il target price
su Sogefi
, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR
), confermando la raccomandazione
"Hold
" dopo risultati del quarto trimestre 2025
inferiori alle attese (solo leggermente a livello di fatturato, mentre più evidente sulla redditività).
Con una visibilità settoriale che resta bassa
(come ribadito anche nel comunicato stampa) le guidance FY26 sono inferiori alle attese sia di Equita che di consensus
: fatturato in calo low-/mid-single digit da cui Equita deriva 936-975 milioni di euro (tra -5% e -1%), nel mid-point è circa il 5% inferiore alla stima di 1 miliardo di euro (da chiarire assunzione sul forex che non è esplicitata, ma si pensa che sia incorporata con un impatto negativo); Adj. EBIT margin "sostanzialmente in linea" con quello del FY25 (ovvero 6%) implicando un adj. EBIT intorno a 56-59 milioni di euro, double digit inferiore alle attese. Impatto dei dazi USA sostanzialmente neutrale, mentre il FY26 è leggermente impattato (non quantificato) da quelli canadesi per l’importazione di componenti dagli USA.