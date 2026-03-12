Impianti, promozione a Outperform da EnVent con conferma target price

Impianti

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato ilsul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica, migliorando laa "" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 41%.Ildi Impianti è stato di 8,2 milioni di euro nel, con un -5,7% su base annua,ai 7,1 milioni di euro stimati da EnVent. Il settore Difesa ha registrato un forte rialzo, con 1,1 milioni di euro rispetto agli 0,1 milioni di euro dell'anno fiscale 2024, grazie agli sforzi nel settore delle tecnologie avanzate per droni e anti-droni. Il management ha comunicato uncumulativo di 4,1 milioni di euro a dicembre 2025, con un +52% su base annua, con esecuzione prevista per l'anno fiscale 2026.