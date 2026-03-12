Milano 9:10
Impianti, promozione a Outperform da EnVent con conferma target price
(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato il target price a 1,00 euro per azione sul titolo Impianti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica, migliorando la raccomandazione a "Outperform" da "Neutral" visto l'upside potenziale del 41%.

Il fatturato di Impianti è stato di 8,2 milioni di euro nel 2025, con un -5,7% su base annua, superiore ai 7,1 milioni di euro stimati da EnVent. Il settore Difesa ha registrato un forte rialzo, con 1,1 milioni di euro rispetto agli 0,1 milioni di euro dell'anno fiscale 2024, grazie agli sforzi nel settore delle tecnologie avanzate per droni e anti-droni. Il management ha comunicato un portafoglio ordini cumulativo di 4,1 milioni di euro a dicembre 2025, con un +52% su base annua, con esecuzione prevista per l'anno fiscale 2026.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
