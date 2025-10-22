Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Modesta la performance per il cambio Euro / Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 176,26.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 176,547, mentre il primo supporto è stimato a 175,687. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 177,407.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)