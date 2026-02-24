Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Frazionale ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 182,114, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 182,582. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 181,958.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)