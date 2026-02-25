Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,65%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 183,857 e primo supporto individuato a 182,667. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,047.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
