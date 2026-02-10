Milano 11:44
46.749 -0,16%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:44
10.347 -0,37%
Francoforte 11:44
25.016 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 186,12, mentre il primo supporto è stimato a 185,14. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 187,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```