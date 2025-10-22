Milano 11:58
42.429 -0,51%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:58
9.500 +0,77%
Francoforte 11:58
24.280 -0,20%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,4032. Primo supporto visto a 1,4017. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,4012.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```