Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:48
24.859 -1,07%
Dow Jones 21:48
46.596 -0,70%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,77% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 46.564,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,77% alle 19:30
L'indice dei giganti americani scambia con un ribasso dello 0,77% alle 19:30 e passa di mano a 46.564,69 punti.
Condividi
```