Milano 11:59
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:59
9.500 +0,78%
Francoforte 11:59
24.277 -0,22%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,27%

Hang Seng a 25.697,57 punti

Indice Hang Seng -1,27% a quota 25.697,57 all'apertura pomeridiana.
