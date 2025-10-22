Milano 11:59
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:59
9.500 +0,78%
Francoforte 11:59
24.277 -0,22%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 21/10/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 21/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,31 miliardi di euro, con un incremento di ben 407,1 milioni, pari al 14,01%, rispetto ai precedenti 2,91 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,57 miliardi.

Su 700 titoli trattati in Borsa di Milano, 270 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 385. Invariate le rimanenti 45 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
