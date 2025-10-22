Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 21/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,31 miliardi di euro, con un incremento di ben 407,1 milioni, pari al 14,01%, rispetto ai precedenti 2,91 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,57 miliardi.Su 700 titoli trattati in Borsa di Milano, 270 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 385. Invariate le rimanenti 45 azioni.