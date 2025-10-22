Energia, Pichetto in videoconferenza con ministro canadese Hodgson

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, ha avuto oggi una videoconferenza con il Ministro dell’Energia e delle risorse naturali del Canada, TimIl colloquio - spiega la nota- è stato un’occasione diin vista della ministeriale G7 energia e ambiente che si terrà a Toronto a fine ottobre e in vista dell’incontro bilaterale previsto tra i due ministri a margine del G7 per lanciare il Dialogo Italia - Canada sull’energia nel quadro del Partenariato strategico riaffermato dai Premier Meloni e Carney al vertice G7 di Kananaskis.Il ministro Pichetto ha ringraziato ilper l’ottimo lavoro svolto dalla Presidenza G7, confermando il sostegno dell’Italia affinché la prossima ministeriale di Toronto sia ambiziosa e concreta: “Vogliamo proseguire la storica collaborazione tra i nostri Paesi - ha sottolineato Pichetto - ma anche ampliarla per rafforzare la sicurezza energetica e costruire una transizione energetica sostenibile, sul principio di neutralità tecnologica”.Nel corso del bilaterale si è parlato di minerali critici e nucleare. “Per noi è importante lavorare con voi per creare catene del valore dei minerali critici più sicure, sostenibili e” ha evidenziato il Ministro Pichetto Fratin, che sul nucleare ha aggiunto: “l’Italia è pronta per condividere le migliori pratiche per facilitare l’accesso agli strumenti di finanziamento e la promozione di approcci efficaci in materia di licenze. Il ministro ha altresì auspicato un rafforzamento della cooperazione e scambio di migliori pratiche sia sul piano bilaterale che in ambito G7”.Infine il MinistroFratin ha evidenziato quanto l’Italia ritenga “essenziale il ruolo dei carburanti sostenibili, dall’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni fino ai biocarburanti, utili per decarbonizzare i settori hard to abate, inclusi i trasporti.