Equinox IV, primo closing a 180 milioni di euro per fondo dedicato a mid cap italiane

(Teleborsa) -, società di gestione di fondi di Private Equity di diritto lussemburghese attiva da oltre 25 anni sul mid-market italiano, ha annunciato il, superando ampiamente la soglia prevista, avviando il percorso verso la dimensione obiettivo di 425 milioni di euro entro la fine del 2026.Equinox IV è(banche, fondazioni, assicurazioni, fondi pensione e casse) e da famiglie imprenditoriali. Tra i Limited Partners figura anche il Fondo Europeo per gli Investimenti, già presente in Equinox III. L'agenda dei prossimi step di raccolta prevede anche un'apertura selettiva a investitori internazionali interessati al mid-cap italiano.Equinox IV, guidate da imprenditori determinati a rafforzare la governance e la managerializzazione delle loro aziende. I settori di interesse spaziano dal Made in Italy industriale e tecnologico, all'ambiente, alla salute e al benessere. Gli investimenti in equity avranno un ticket tipico compreso tra 20 e 50 milioni di euro, prevalentemente in operazioni di controllo congiunto, con la possibilità di coinvolgere co-investitori istituzionali e family office. Pur investendo esclusivamente in Italia, il fondo punta alla diversificazione geografica attraverso operazioni di M&A delle società in portafoglio, anche al di fuori dell'Europa."Il primo closing di Equinox IV oltre quota 180 milioni di euro: vogliamo accompagnare campioni imprenditoriali italiani in progetti di crescita trasformativa, facendo leva su digitalizzazione, transizione energetico-ambientale e governance evoluta. Il nostro ruolo è quello di partner industriale e finanziario al fianco delle famiglie, per costruire valore sostenibile e duraturo - commenta- Con Equinox IV rafforziamo la nostra traiettoria: più buy-and-build, più innovazione e una integrazione profonda dei fattori ESG. Non è una tendenza passeggera: è il modo serio di fare impresa oggi, gestendo il rischio con consapevolezza e aumentando resilienza ed efficienza delle nostre aziende, a beneficio di tutti gli stakeholder".