Equinox IV, primo closing a 180 milioni di euro per fondo dedicato a mid cap italiane

(Teleborsa) - Equinox
, società di gestione di fondi di Private Equity di diritto lussemburghese attiva da oltre 25 anni sul mid-market italiano, ha annunciato il primo closing del nuovo fondo Equinox IV a oltre 180 milioni di euro
, superando ampiamente la soglia prevista, avviando il percorso verso la dimensione obiettivo di 425 milioni di euro entro la fine del 2026.
Equinox IV è sostenuto principalmente da investitori istituzionali italiani
(banche, fondazioni, assicurazioni, fondi pensione e casse) e da famiglie imprenditoriali. Tra i Limited Partners figura anche il Fondo Europeo per gli Investimenti, già presente in Equinox III. L'agenda dei prossimi step di raccolta prevede anche un'apertura selettiva a investitori internazionali interessati al mid-cap italiano.
Equinox IV investirà esclusivamente in Italia, puntando su imprese familiari con un fatturato fino a 200 milioni di euro
, guidate da imprenditori determinati a rafforzare la governance e la managerializzazione delle loro aziende. I settori di interesse spaziano dal Made in Italy industriale e tecnologico, all'ambiente, alla salute e al benessere. Gli investimenti in equity avranno un ticket tipico compreso tra 20 e 50 milioni di euro, prevalentemente in operazioni di controllo congiunto, con la possibilità di coinvolgere co-investitori istituzionali e family office. Pur investendo esclusivamente in Italia, il fondo punta alla diversificazione geografica attraverso operazioni di M&A delle società in portafoglio, anche al di fuori dell'Europa.
"Il primo closing di Equinox IV oltre quota 180 milioni di euro ci consente di partire con slancio e chiara visibilità sugli obiettivi
: vogliamo accompagnare campioni imprenditoriali italiani in progetti di crescita trasformativa, facendo leva su digitalizzazione, transizione energetico-ambientale e governance evoluta. Il nostro ruolo è quello di partner industriale e finanziario al fianco delle famiglie, per costruire valore sostenibile e duraturo - commenta Giorgio Mercogliano, Managing Partner di Equinox
- Con Equinox IV rafforziamo la nostra traiettoria: più buy-and-build, più innovazione e una integrazione profonda dei fattori ESG. Non è una tendenza passeggera: è il modo serio di fare impresa oggi, gestendo il rischio con consapevolezza e aumentando resilienza ed efficienza delle nostre aziende, a beneficio di tutti gli stakeholder".