QuattroR SGR, raggiunto 1 miliardo di euro di masse gestite con closing fondo MidCap

(Teleborsa) -, fondo di private equity focalizzato sul promuovere lo sviluppo di imprese italiane di eccellenza, ha annunciato il final closing del fondo QuattroR MidCap, che ha raggiunto un commitment totale di oltre 260 milioni di euro, superando il target di 250 milioni di euro, portando leda QuattroR aIl fondo risulta pertanto oversubscribed, a conferma del forte interesse del mercato per la distintiva strategia "Money-In" di QuattroR anche nel segmento delle PMI italiane operanti in settori strategici per il Sistema Paese. La raccolta si è conclusa con l', tra casse di previdenza, fondi pensione, gruppi bancari, assicurazioni e asset management, fondazioni di origine bancaria, oltre a high net worth individuals, family offices e al commitment del team di QuattroR SGR.Il fondo ha già avviato in modo significativo l'attività di investimento, con undel capitale complessivo attraverso operazioni in partnership con imprenditori e azionisti, finalizzate allo sviluppo e alla crescita di valore delle PMI italiane. In coerenza con la strategia "Money-In", ad oggi sono stati perfezionati investimenti in tre società: Cigierre, leader italiano nel settore della ristorazione organizzata con oltre 360 ristoranti in gestione, proprietario, fra le altre, della nota insegna Old Wild West; reinvestimento in Casalasco, principale trasformatore italiano di pomodoro da industria, e NDU tra i principali player italiani nel digital marketing.QuattroR MidCap è coordinato da unpresieduto dal Senior Partner Stefano Cassina, unitamente al Presidente Flavio Valeri e all'Amministratore Delegato Francesco Conte, mentre il team di investimento è guidato da Paolo Cavagnino e Marco Pontiggia, che vantano una significativa esperienza nel settore."L'avanzato stato di deployment conferma la solidità della pipeline e la nostra capacità di execution - ha dettodi QuattroR SGR - Con il closing completato, prosegue l'implementazione disciplinata della nostra strategia, con l'obiettivo di generare rendimenti sostenibili e valore nel tempo per i nostri investitori".