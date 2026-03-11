Tages Capital, superati 1,4 miliardi di euro di capitali raccolti con closing fondi Net Zero e Credit

(Teleborsa) - Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets e secondo operatore fotovoltaico in Italia, ha effettuato il(THNZ) con impegni complessivi pari a circa. La raccolta di THNZ supera del 16% quella del precedente fondo Tages Helios II (circa 477 milioni di euro), confermando l'evoluzione dimensionale e strategica della piattaforma Helios.Neiverrà c, primo fondo di private debt di Tages Capital SGR. Il fondo, che ha destato l'interesse di numerosi investitori istituzionali italiani, ha raccolto circadi euro di commitment.Con la raccolta di successo dei due fondi, la, raddoppiando le masse gestite negli ultimi tre anni.La: circa trenta investitori istituzionali, tra cui compagnie assicurative, casse di previdenza, fondi pensione, fondazioni di origine bancaria e banche, oltre a un apporto di investitori privati principalmente attraverso reti di private banking. La raccolta si è concentrata in prevalenza sul mercato italiano, con una quota minoritaria proveniente da investitori esteri. Si registra inoltre la presenza di numerosi nuovi quotisti: circa il 44% del capitale è stato sottoscritto da investitori alla loro prima adesione a un fondo gestito da Tages. Questo dato è ancora più elevato per Tages Credit Fund, dove l'81% dei commitment proviene da nuovi investitori, con una rilevante quota di fondi pensione e casse di previdenza.I fondi hanno. Tages Helios Net Zero ad oggi, ha investito oltre il 50% del capitale raccolto in un'ampia gamma di iniziative. In continuità con i fondi Helios precedenti, il nuovo fondo ha acquisito numerosi impianti fotovoltaici in esercizio (brownfield). Allo stesso tempo ha avviato operazioni in ambito greenfield e in settori innovativi della transizione energetica - produzione di biometano, stoccaggio di energia con batterie e infrastrutture per la mobilità elettrica - ampliando l'universo di investimento rispetto al passato. Tages Credit Fund ha già investito circa il 40% del commitment in 6 operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese italiane, supportandone i progetti strategici di crescita e sviluppo."In un contesto di mercato sfidante, siamo orgogliosi di aver superato la soglia del mezzo miliardo di euro con il terzo fondo della nostra strategia Helios - ha dettodi Tages Capital SGR - È un chiaro segnale di fiducia da parte degli investitori, che hanno apprezzato i risultati ottenuti con i fondi precedenti e la nostra capacità di impiegare in modo efficace e rapido il capitale anche in questa nuova iniziativa. Il continuo interesse verso il settore delle infrastrutture e della transizione energetica ci ha consentito di chiudere la raccolta in modo più celere rispetto alla media di mercato, pur operando senza il sostegno di un grande gruppo alle spalle".