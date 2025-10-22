ESPE, Meneghetti: nei prossimi anni BESS sarà mercato importante da affiancare al fotovoltaico

(Teleborsa) -La semestrale è andata bene, abbiamodello stesso periodo dello scorso anno, ma con un. Questo conferma un'all'interno dell'azienda. Eabbiamo delle ottime prospettive per chiudere, con una previsione anche di un miglioramento". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Il business sta evolvendo bene, è une con delle. Siamo tutti in attesa delle, ma nel frattempo siamo molto impegnati nel portare a termine le varie commesse in corso con i normativi precedenti", ha aggiunto Meneghetti.ESPE, infatti, ha diverse commesse di impianti a terra, agrivoltaici e fissi e anche alcuni interventi in comunità energetica.La società guidata da Meneghetti ha ampliato il proprio portafoglio di attività includendo il BESS. "Siamo molto. E, più in generale, stima già raccogliendo molto interesse per progetti BESS sia stand alone sia applicati ad impianti di generazione. Siamo convinti che", ha sottolineato l'Ad."In Borsa sta andando bene. Il, dobbiamo dire, dopo un anno e mezzo sta diventando sempre più interessante. Siamo piano piano sempre più conosciuti e negli incontri riusciamo ade ad avere dei dialoghi molto interessanti sulle prospettive future". ha concluso Meneghetti.