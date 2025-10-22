ESPE, Meneghetti: nei prossimi anni BESS sarà mercato importante da affiancare al fotovoltaico

(Teleborsa) - "
La semestrale è andata bene, abbiamo riconfermato i volumi d'affari
dello stesso periodo dello scorso anno, ma con un netto miglioramento della marginalità
. Questo conferma un'efficienza sempre maggiore
all'interno dell'azienda. E per la fine dell'anno
abbiamo delle ottime prospettive per chiudere almeno in linea con lo scorso anno
, con una previsione anche di un miglioramento". Lo ha detto a Teleborsa Enrico Meneghetti, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Il business sta evolvendo bene, è un mercato in crescita e solido
e con delle prospettive che finalmente si stanno delineando dopo le lunghe attese per gli interventi normativi
. Siamo tutti in attesa delle pubblicazioni e dei risultati delle aste FER X
, ma nel frattempo siamo molto impegnati nel portare a termine le varie commesse in corso con i normativi precedenti", ha aggiunto Meneghetti.
ESPE, infatti, ha diverse commesse di impianti a terra, agrivoltaici e fissi e anche alcuni interventi in comunità energetica.
La società guidata da Meneghetti ha ampliato il proprio portafoglio di attività includendo il BESS. "Siamo molto soddisfatti di poter prendere parte a un progetto pilota importantissimo che avrà risonanza a livello nazionale
. E, più in generale, stima già raccogliendo molto interesse per progetti BESS sia stand alone sia applicati ad impianti di generazione. Siamo convinti che nei prossimi due o tre anni questo diventerà un filone importante da affiancare al fotovoltaico
", ha sottolineato l'Ad.
"In Borsa sta andando bene. Il rapporto con gli investitori
, dobbiamo dire, dopo un anno e mezzo sta diventando sempre più interessante. Siamo piano piano sempre più conosciuti e negli incontri riusciamo ad andare sempre più in profondità
e ad avere dei dialoghi molto interessanti sulle prospettive future". ha concluso Meneghetti.