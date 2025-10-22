Milano 17:35
GVS, acquistate 53.100 azioni proprie
(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, GVS, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato Kepler Cheuvreux SA, ha comunicato che dal 13 al 17 ottobre 2025, ha acquistato 53.100 azioni al prezzo medio di 4,707913 euro, per un controvalore pari a 249.990,20 euro.

A seguito degli acquisti sopra riportati, il totale delle azioni proprie detenute in portafoglio da GVS è di 1.960.866 pari approssimativamente all'1.04% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, scende sul mercato il Produttore filtri nel settore sanitario, che alla chiusura soffre con un calo del 10,95%.



