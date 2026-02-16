Milano 17:35
Generali, acquistate azioni proprie per oltre 54,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 1.556.697 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 34,92 euro, per un controvalore pari a 54.361.038,71 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 13 febbraio la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 50.523.620 azioni proprie, pari al 3,26% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento del Leone di Trieste, che si attesta a 35,16 euro, con un aumento dello 0,92%.



