FinecoBank, acquistate 6.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, FinecoBank
ha comunicato che il 16 febbraio 2026 ha acquistato 6.000 azioni proprie
, pari allo 0,001% del capitale sociale, al prezzo medio di 19,48 euro per azione, per un controvalore
pari a 116.880 euro
.
A seguito degli acquisti finora effettuati, il leader italiano nell'equity trading detiene 97.682 azioni proprie, pari allo 0,016% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, buona la performance di Fineco
, che si attesta a 19,9 euro, con un aumento dell'1,90%.