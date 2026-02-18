Milano 14:58
FinecoBank, acquistate 6.000 azioni proprie
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, FinecoBank ha comunicato che il 16 febbraio 2026 ha acquistato 6.000 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale, al prezzo medio di 19,48 euro per azione, per un controvalore pari a 116.880 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, il leader italiano nell'equity trading detiene 97.682 azioni proprie, pari allo 0,016% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Piazza Affari, buona la performance di Fineco, che si attesta a 19,9 euro, con un aumento dell'1,90%.


