Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 29,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE), dal 9 al 13 marzo 2026, un totale di 99.836 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 295,0965 euro, per un controvalore pari a 29.461.253,06 euro.



Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.



Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 13 marzo 2026 il corrispettivo totale investito è stato:



• 130.621.412,45 euro per n. 435.993 azioni ordinarie acquistate sul EXM

• 27.798.457,64 USD per n. 79.481 azioni ordinarie acquistate sul NYSE



Al 13 marzo 2026 Ferrari deteneva 17.160.080 azioni proprie ordinarie pari al 9,27% del capitale sociale.



Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie e fino al 13 marzo 2026, la Società ha riacquistato un totale di 515.474 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 154.583.519,24 euro.



A Piazza Affari, performance infelice per il Cavallino rampante di Maranello , che chiude la giornata del 16 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.











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