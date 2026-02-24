Ferrari, acquistate 31.000 azioni proprie

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (), dal 16 al 20 febbraio 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 313,0679 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 20 febbraio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:• 91.680.851,19 euro per n. 307.643 azioni ordinarie acquistate sul EXMAl 20 febbraio 2026 Ferrari deteneva 16.952.249 azioni proprie ordinarie pari al 9,19% del capitale sociale.Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 20 febbraio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 307.643 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 91.680.851,19 euro.A Piazza Affari, intanto, buona la performance del, che si attesta a 310,3 euro, con un aumento del 2,11%.