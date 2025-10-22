Hermes scivola a Parigi dopo dati vendite trimestre

Hermes

(Teleborsa) - Risultati positivi per la casa di moda francese, che ha segnalato un, annunciando per il terzo trimestre unaa 3,9 miliardi di euro.Ildel gruppo ammontava aa fine settembre 2025,e del 6% a tassi di cambio correnti rispetto allo stesso periodo del 2024., Presidente Esecutivo di Hermes, ha affermato che la casa di moda "mantiene la sua rotta, grazie a una solida crescita che riflette la forza del nostro modello. Restiamo concentrati sulla gestione delle incertezze, grazie alla fedeltà dei nostri clienti e all'impegnodei nostri dipendenti".Nonostante questi numeri, le azioni Hermes perdono alla Borsa di Parigi il 4,3% a 2.153 euro. Allo stato attuale lo scenario di breve di Hermes rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.186 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.128. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.244.