Hermes scivola a Parigi dopo dati vendite trimestre

(Teleborsa) - Risultati positivi per la casa di moda francese Hermes
, che ha segnalato un miglioramento degli affari nel mercato cinese
, annunciando per il terzo trimestre una crescita delle vendite del 10%
a 3,9 miliardi di euro.
Il fatturato consolidato
del gruppo ammontava a 11,9 miliardi di euro
a fine settembre 2025, in aumento del 9% a tassi di cambio costanti
e del 6% a tassi di cambio correnti rispetto allo stesso periodo del 2024.Axel Dumas
, Presidente Esecutivo di Hermes, ha affermato che la casa di moda "mantiene la sua rotta, grazie a una solida crescita che riflette la forza del nostro modello. Restiamo concentrati sulla gestione delle incertezze, grazie alla fedeltà dei nostri clienti e all'impegno
dei nostri dipendenti".
Nonostante questi numeri, le azioni Hermes perdono alla Borsa di Parigi il 4,3% a 2.153 euro. Allo stato attuale lo scenario di breve di Hermes rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.186 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.128. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.244.