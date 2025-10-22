Milano 10:50
Hermes scivola a Parigi dopo dati vendite trimestre

Finanza
(Teleborsa) - Risultati positivi per la casa di moda francese Hermes, che ha segnalato un miglioramento degli affari nel mercato cinese, annunciando per il terzo trimestre una crescita delle vendite del 10% a 3,9 miliardi di euro.

Il fatturato consolidato del gruppo ammontava a 11,9 miliardi di euro a fine settembre 2025, in aumento del 9% a tassi di cambio costanti e del 6% a tassi di cambio correnti rispetto allo stesso periodo del 2024.

Axel Dumas, Presidente Esecutivo di Hermes, ha affermato che la casa di moda "mantiene la sua rotta, grazie a una solida crescita che riflette la forza del nostro modello. Restiamo concentrati sulla gestione delle incertezze, grazie alla fedeltà dei nostri clienti e all'impegno
dei nostri dipendenti".

Nonostante questi numeri, le azioni Hermes perdono alla Borsa di Parigi il 4,3% a 2.153 euro. Allo stato attuale lo scenario di breve di Hermes rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.186 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.128. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.244.
