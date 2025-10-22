In evidenza Hilton Worldwide Holdings sul listino di New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che gestisce alberghi di lusso
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,65%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hilton Worldwide Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Hilton Worldwide Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 281,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 273,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 288,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)