In evidenza Hilton Worldwide Holdings sul listino di New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che gestisce alberghi di lusso, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,65%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hilton Worldwide Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Hilton Worldwide Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 281,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 273,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 288,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
