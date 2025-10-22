In evidenza Intuitive Surgical sul listino di New York

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di attrezzature sanitarie
, che scambia in rialzo del 16,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intuitive Surgical
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,23%, rispetto a +2,12% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo del produttore di sistemi chirurgici robotici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 548,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 528,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 568,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)