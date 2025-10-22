New York: pioggia di acquisti su Boston Scientific

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che sviluppa apparecchi biomedici
, che mostra una salita bruciante del 4,22% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boston Scientific
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Boston Scientific
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 105,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)