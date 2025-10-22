Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:52
24.872 -1,02%
Dow Jones 21:52
46.600 -0,69%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: pioggia di acquisti su Boston Scientific

Migliori e peggiori
New York: pioggia di acquisti su Boston Scientific
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che sviluppa apparecchi biomedici, che mostra una salita bruciante del 4,22% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boston Scientific rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Boston Scientific è in rafforzamento con area di resistenza vista a 105,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```