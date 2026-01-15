Boston Scientific acquisterà Penumbra in un'operazione da 14,5 miliardi di dollari

Boston Scientific

Penumbra

(Teleborsa) -, gigante statunitense dello sviluppo, della produzione e della vendita di apparecchi biomedici, ha stipulato un accordo definitivo in base al qualeche valorizza Penumbra a 374 dollari per azione, riflettendo un valore aziendale di circa"Penumbra è un'azienda consolidata con un team esperto e ad alte prestazioni e questa acquisizione offre a Boston Scientific l'opportunità di entrare in nuovi segmenti in rapida crescita all'interno dello spazio vascolare - ha affermato il- Sono entusiasta di unire i talenti e i valori condivisi dei nostri team, incluso il benvenuto al presidente e amministratore delegato di Penumbra, Adam Elsesser, nel nostro consiglio di amministrazione al closing".Penumbra prevede di registrare una crescita dei ricavi nel quarto trimestre compresa tra il 21,4% e il 22% circa e unper l'intero anno 2025 di circa 1,4 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita compresa tra il 17,3% e il 17,5% circa rispetto all'anno fiscale precedente.Secondo i termini dell'accordo, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione di ciascuna società, la transazione valuta ciascuna azione Penumbra a 374 dollari, con gli azionisti di Penumbra che hanno il, soggetto a ripartizione proporzionale, in modo che il corrispettivo totale della transazione venga pagato per circa il 73% in contanti e per circa il 27% in azioni di Boston Scientific. Adam Elsesser ha indicato che sceglierà di ricevere azioni Boston Scientific per tutte le sue azioni Penumbra. Boston Scientific prevede di finanziare la parte in contanti di circa 11 miliardi di dollari del corrispettivo della transazione con una combinazione di liquidità e nuovo debito.