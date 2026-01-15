Boston Scientific acquisterà Penumbra in un'operazione da 14,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Boston Scientific
, gigante statunitense dello sviluppo, della produzione e della vendita di apparecchi biomedici, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Penumbra in una transazione in contanti e in azioni
che valorizza Penumbra a 374 dollari per azione, riflettendo un valore aziendale di circa 14,5 miliardi di dollari
.
"Penumbra è un'azienda consolidata con un team esperto e ad alte prestazioni e questa acquisizione offre a Boston Scientific l'opportunità di entrare in nuovi segmenti in rapida crescita all'interno dello spazio vascolare - ha affermato il CEO Mike Mahoney
- Sono entusiasta di unire i talenti e i valori condivisi dei nostri team, incluso il benvenuto al presidente e amministratore delegato di Penumbra, Adam Elsesser, nel nostro consiglio di amministrazione al closing".
Penumbra prevede di registrare una crescita dei ricavi nel quarto trimestre compresa tra il 21,4% e il 22% circa e un fatturato
per l'intero anno 2025 di circa 1,4 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita compresa tra il 17,3% e il 17,5% circa rispetto all'anno fiscale precedente.
Secondo i termini dell'accordo, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione di ciascuna società, la transazione valuta ciascuna azione Penumbra a 374 dollari, con gli azionisti di Penumbra che hanno il diritto di scegliere di ricevere 374 dollari in contanti o 3,8721 azioni ordinarie di Boston Scientific
, soggetto a ripartizione proporzionale, in modo che il corrispettivo totale della transazione venga pagato per circa il 73% in contanti e per circa il 27% in azioni di Boston Scientific. Adam Elsesser ha indicato che sceglierà di ricevere azioni Boston Scientific per tutte le sue azioni Penumbra. Boston Scientific prevede di finanziare la parte in contanti di circa 11 miliardi di dollari del corrispettivo della transazione con una combinazione di liquidità e nuovo debito.