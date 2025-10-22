New York: Texas Instruments scende verso 164,9 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chip statunitense
, che mostra un -6,5%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Texas Instruments
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo della società tech americana
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 171,4 Dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 164,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 177,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)